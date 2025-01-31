Liopetri'deki Mühimmat Deposu Endişe Yarattı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) sivil yerleşim yerinin ortasındaki mühimmat deposunun halkta endişelere yol açtığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, turistik Aya Napa yakınlarındaki Liopetri köyünde bulunan Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait kışlanın mühimmat deposu, evlerin yanı sıra aralarında köyün ilkokulu, kilisesi ve stadyumun da bulunduğu bir alanın ortasında yer alıyor.

GKRY'de yayın yapan SigmaLive'ın internet sitesi konu ile ilgili yayınladığı haberde, "Liopetri'deki 'Modestos Pantelis' kampında bir mühimmat deposunun varlığı, Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen koruma bölgesinin yerleşim alanlarına, okul tesislerine, spor tesislerine ve diğer toplu yaşam alanlarına yakın olması nedeniyle vatandaşlar arasında endişeye neden oldu." ifadelerine yer verdi.

Haberde, mühimmat deposunun evlere yakınlığı ve sivil yerleşim yerlerinin ortasında bulunması eleştirilerek, sivil halkın can güvenliğinin tehlikeye atıldığı belirtildi.

Stadyum, kilise ve okul gibi kitlelerin bir araya geldiği bölgede mühimmat deposunun varlığının gerçek bir endişe sebebi olduğu vurgulanan haberde, söz konusu deponun varlığının bir vatandaşın mülkünde bulunan evini genişletmek için yaptığı ruhsat başvurusuna gelen olumsuz cevap sonrası ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Rumları uyarmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ocak ayının başında Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) faaliyetlerine ilişkin son altı aylık raporunda, GKRY Savunma Bakanlığının, sivil yapılar içine askeri mevziler gizleyerek, sivil ve askeri tesisler arasındaki çizgiyi "kasıtlı ve tehlikeli bir şekilde bulanıklaştırdığı" yönünde değerlendirmede bulunarak bu durumun askeri bir ihlal olduğunu savunmuştu.

Guterres, söz konusu raporda Rumlara, "Sivil yapılar içerisine askeri mevziler gizleyerek asker ve siviller arasındaki çizgiyi kasıtlı olarak bulanıklaştırma politikası ciddi insani kaygılar doğuruyor. Bu durum, sivilleri riske atabilir." uyarısında bulunmuştu.