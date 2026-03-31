Lise Öğrencilerine Demokrasi Paneli

31.03.2026 19:05
Milli Eğitim Bakanlığı, liselere 15 Temmuz temalı bir panel düzenliyor. Başvurular 13 Nisan'a kadar.

Milli Eğitim Bakanlığınca lise öğrencilerine yönelik "15 Temmuz Demokrasi, Milli İrade ve Temel İnsan Hakları" temalı panel düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü himayesinde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenecek panele, Türkiye genelinden lise öğrencileri katılabilecek.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek panelle, öğrencilerin demokratik bilinç, milli iradeye bağlılık ve temel insan haklarına duyarlılık konularında farkındalık kazanmaları, araştırma yapma, eleştirel düşünme ve ifade becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Panel kapsamında öğrenciler, Türkiye'nin demokratik gelişim süreci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemi, demokrasi kültürü, insan hakları ve özgürlükler gibi başlıklar çerçevesinde akademik bildiriler hazırlayarak sürece katılım sağlayacak.

Başvuru süreci, ön değerlendirme, sunum ve sonuçların yayımlanması aşamalarından oluşacak.

Yapılan değerlendirmeler sonucu en başarılı 30 bildiri seçilerek, dereceye giren öğrenciler, Bursa'da gerçekleştirilecek panel programına davet edilecek.

Panel sonunda seçilen bildirilerin kitaplaştırılarak yayımlanması planlanıyor.

Panel 28 Nisan'da yapılacak

Başvuruları 13 Nisan'a kadar sürecek panel, 28 Nisan'da yapılacak.

Süreç sonunda katılımcı öğrenciler için Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi düzenlenecek.

Gönüllülük esasına dayalı ve ücretsiz yürütülecek etkinlik süreci, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından izlenecek.

Öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlanması ve demokratik değerler konusunda bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla düzenlenen panelin, ülke genelinde geniş katılımla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay
Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız
19:47
“Suç örgütü“ ve “kara para aklama“ suçlamalarıyla tutuklu olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
"Suç örgütü" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklu olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
19:26
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı İşte son durumu
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
