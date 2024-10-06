Lise öğrencilerinin projesi, karı en hızlı siyah renkli plastiğin erittiğini gösterdi - Son Dakika
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Lise öğrencilerinin projesi, karı en hızlı siyah renkli plastiğin erittiğini gösterdi

Lise öğrencilerinin projesi, karı en hızlı siyah renkli plastiğin erittiğini gösterdi

Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencilerince yürütülen proje kapsamında yapılan deneyde, siyah plastik enjekte edilen karın diğer renklere göre daha hızlı eridiği saptandı.

06.10.2024 15:18
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Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencilerince yürütülen proje kapsamında yapılan deneyde, siyah plastik enjekte edilen karın diğer renklere göre daha hızlı eridiği saptandı.

Lise bünyesinde kurulan Harika Projeciler Takımı'nın üyeleri Ceren Tekin, Kardelen Nehir Kaynar ve Nisanur Çelik, yaptıkları araştırmanın ardından "Renkli Plastiklerin Buzulun Erimesindeki Gizemli Rolü" adlı proje hazırladı.

Laboratuvar ortamında deney yapan gençler, buzulu andıran sert kar örneklerine kırmızı, mavi, siyah ve beyaz renkli plastik örnekleri enjekte etti.

En hızlı erimeye siyahın yol açtığını, bu rengi sırasıyla kırmızı, mavi ve beyazın izlediğini belirleyen takım, projeyle katıldıkları Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda "fiziki bilimler" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Sevinç yaşayan öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te kurdukları stantta projelerini tanıttı.

"TEKNOFEST'te hevesimiz artıyor"

Takım kaptanı Ceren Tekin, AA muhabirine, deneylerde plastiğin renginin buzullara etkisini saptamaya çalıştıklarını söyledi.

Çevrenin korunmasına dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirten Tekin, "Çalışmamız, plastik kirliliğinde renklerin buzulların erimesine etki ettiğini, süreci hızlandırabildiğini gösterdi. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Tekin, TEKNOFEST'in gençler için harika bir deneyim olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ödülümüzü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almak, onu sahnede görmek bizim için harika bir duyguydu. TEKNOFEST'te hevesimiz artıyor, vizyonumuz genişliyor ve yeni insanlarla tanışıyoruz. Selçuk Bayraktar'ı görmek çok güzeldi."

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Plastik, Türkiye, Güncel, Çevre, Rize, Son Dakika

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