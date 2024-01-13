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Lokantalarda fiyat oyunlarına son: Denetimler devam ediyor - Son Dakika
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Lokantalarda fiyat oyunlarına son: Denetimler devam ediyor

Elazığ'da Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından, iş yerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı düzenlemeye göre, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listeleri kafe ve restoranların önüne koyulmalıdır. Elazığ Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri bu düzenlemeye uyulup uyulmadığını denetlemektedir. Uygulamaya uymayan işletmelere uyarı ve idari para cezası verilecektir. Lokanta sahipleri ise fiyat listesinin asılmasını olumlu bir durum olarak değerlendirmekte ve denetimlerin artmasını istemektedir.

Lokantalarda fiyat oyunlarına son: Denetimler devam ediyor
13.01.2024 - 17:09,
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Lokantalarda fiyat oyunlarına son: Denetimler devam ediyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından, iş yerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 19 Aralık 2023 tarihi ve 32404 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyulmasına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Elazığ Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ilde hizmet veren işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyulduğuna dair denetimler gerçekleştirdi. Müşterilerin kimse ile temas kurmadan fiyatları görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan işletme sahiplerine uyarı yapılırken, gerçekleştirilecek başka bir denetimde kurallara uyulmaması halinde idari para cezası verileceği bildirildi.

"Bizde yıllardır fiyat listesi var"

Lokantalara fiyat listesinin asılmasının güzel bir durum olduğunu belirten lokanta sahibi Selçuk Aydın, "Bizde yıllardır bu fiyat listesi var. Vatandaş ne yediğini biliyor ve kasaya geldiği zaman hesabı bilmiş oluyor. Bu durumun bütün meslek gruplarına uygulanması lazım. Sadece lokantalara değil. Vatandaş kasaya geldiği zaman ne ödeyeceğini bilmiş oluyor. Fiyat listesi asılmadan önce bunu istismar edenlerde vardı. Masaya gelen salata ve mezeleri vatandaşlar ikram olarak algılıyor fakat masaya geldiği zaman gelenlerin ekstra fiyat olduğunu anlıyor. Bunun daha detaylı olması lazım. Şuan piyasada değişik bir zam furyası var. Aynı ürün farklı bir işletmede daha farklı fiyatlara veriliyor. Bunların daha detaylı incelenmesi lazım. Lokantaların bazılarında yıllardır fiyat listesi var. Çoğu yerde yoktu şimdi onlara da geldi. Denetimlerin daha fazla artmasını istiyoruz. Zaten Valilik ve Zabıta ekipleri kontrollerini gerçekleştiriyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
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Ticaret Bakanlığı, Elazığ, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lokantalarda fiyat oyunlarına son: Denetimler devam ediyor - Son Dakika


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