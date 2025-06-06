Lome'de Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını Kıldı

Togo'nun başkenti Lome'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını okul bahçesinde kıldı.

Kentte azınlıkta bulunan Müslümanlar, bayram namazı için Üniversite de Lome bahçesinde bir araya geldi.

Burada hutbe irad eden ve bayram namazı kıldıran imam Agodomou Al Hassan, daha sonra Filistin ve Gazze için dua etti, Türkiye'den bağış yoluyla kurban kesimi için ülkede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekiplerine teşekkür etti.

Namazın ardından bayramlaşma merasimi yapıldı.

Ekipte bulunan Van Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, TDV yetkilisi Alparslan Yılmaz ve gönüllü veteriner hekim Cengiz Şahin, cemaatle bayramlaştı.