Londra'da 100'ün Üzerinde Aşırı Sağcı Gözaltına Alındı

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Londra'da eylem yapan 100'ün üzerinde aşırı sağcı gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın bağlandığı Whitehall Caddesi'ndeki bir nokta, aşırı sağcıların düzenlediği "Artık Yeter" isimli eylem için ayrıldı.

Bu noktada yerel saatle 19.00-20.30 (TSİ 21.00-22.30) arasında eylem yapma izni verilen gruba, süre dolduğunda alanı terk etmeleri ve belirlenen alanın dışına çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Eylemin ilk dakikalarında bazı katılımcıların şartları yerine getirmediğini açıklayan polis, bazı eylemcilerin Kamu Düzeni Yasası'na aykırı hareket ettiğini belirtti.

Polis, eylemin sona ermesiyle yaşanan olaylar neticesinde 100'ün üzerinde kişinin şiddet, sağlık çalışanlarına saldırı ve eylem şartlarını ihlal suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Olaylarda bazı polis memurlarının da hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Hartlepool'da 4 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Durham'a bağlı Hartlepool'da da aşırı sağcılar düzenledikleri eylemin ardından, cami bulunan Murray Caddesi'nde bir araya geldi.

Cleveland Polisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, toplanan kalabalığın ellerine geçirdiği malzemeleri etrafa atmaya başladığını ifade ederken polise de fişek, cam şişe ve yumurta atıldığı kaydedildi.

Bazı polislerin yaralandığı belirtilen açıklamada, 4 kişinin gözaltına alındığı, Murray Caddesi ve çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Polis Müfettişi David Sutherland, "Şu aşamada eylemcilerin Southport'ta bu hafta yaşanan olayla alakalı bir araya geldiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Hartlepool Polisi ise olayın, 2 cami ve Müslümanlara ait iş yerlerinin bulunduğu Murray Caddesi'nin Sheriff Sokağı ve Grange Caddesi arasında kalan bölümünde yaşandığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise aşırı sağcıların bazı kişilere saldırdığı, evlerin camlarını kırdığı ve polisle arbede yaşadığı yer aldı.

Aşırı sağcılar camiye saldırdı

Southport'ta 29 Temmuz'da bir dans okuluna giren kişinin bıçaklı saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 8'i çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından polis, Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşındaki zanlıyı olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.

Saldırganın kimliği açıklanmazken aşırı sağcı gruplara yakın haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları, saldırganın adının "Ali" olduğunu ve ülkeye geçen yıl kaçak olarak geldiği haberlerini paylaşmıştı.

Bunun üzerine kentte toplanan aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi yandaşları, Southport Islamic Society Camisi'ne saldırmıştı. Müdahale etmek isteyen polise de saldıran aşırı sağcılar, bir polis minibüsünü ateşe vermişti.

Aşırı sağcıların saldırısı sonucu 53 polis ile 3 polis köpeği yaralanmış, 4 kişi de gözaltına alınmıştı.