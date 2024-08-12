Londra'da bıçaklı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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Londra'da bıçaklı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile 34 yaşındaki bir kadın yaralandı. Saldırıda kız çocuğunun durumu iyi, kadının ise hafif yaralı olduğu belirtildi.

12.08.2024 19:36
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- Londra'da bıçaklı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile 34 yaşındaki bir kadın yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek turistik yerlerden biri olan Leicester Meydanı'nda bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile 34 yaşındaki bir kadın yaralandı. Yaralanan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı, kadının ise saldırıda hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Polis saldırganı gözaltına alırken, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediği ifade edildi. Görgü tanıkları, saldırgana çevredekilerin müdahale ederek, etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Öte yandan İngiltere'nin Southport bölgesinde 29 Temmuz'da bir dans okulunda 3 kız çocuğunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırının ardından yayılan yanlış bilgiler sonucu aşırı sağcılar sokaklara inmiş ve şiddet olaylarına neden olmuştu. Şiddet olaylarına karşı hükümet harekete geçmiş, gözaltına alınan çok sayıda kişiye hapis cezası verilmişti.

Kaynak: İHA

Londra, Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

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