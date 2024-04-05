Londra'da binlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

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İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek acil ateşkes çağrısında bulundu.

"Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında, İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı pankartlarla parlamentoya yürüdü.

Göstericiler, güzergah boyunca "İsrail'i boykot et", "Gazze'de soykırım var", "İsrail terör devleti" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük", "İsrail işgaline son ver" sloganları attı.

Londra'da yaşayan siyonizm karşıtı çok sayıda Ultra Ortodoks Yahudi (Harediler) de yürüyüşe katılarak Filistin halkıyla dayanışma sergiledi.

Filistin destekçisi göstericiler, parlamentonun önünden geçerken bir grup İsrail yanlısı da karşı gösteri düzenledi. İki grubun karşı karşıya geldiği noktada çok sayıda polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Filistin destekçileri, parlamentonun ardından Başbakanlık Ofisine yürüdü ve burada yapılan konuşmaların ardından gösteri sona erdi.