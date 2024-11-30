Londra'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

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İngiltere'nin başkenti Londra'da vatandaşlar, 21. kez düzenlenen ulusal eylemde Filistin'e destek göstermek için yürüdü.

Londra'daki Hyde Park çevresinde toplanan protestocular, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını sona erdirmesini istedi.

Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapan protestocular, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında protestocular, "Özgür Filistin", "Binlerimizle, milyonlarımızla hepimiz Filistinliyiz" ve "Nehirden denize Filistin özgür olacak." sloganları attı.

Protestocular, Başbakan Keir Starmer ve İngiliz hükümetini İsrail'e silah satışına son vermeye çağıran sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Kentte bugün İsrail destekçileri de karşı eylem düzenledi. Filistin'e destek yürüyüşünün yapıldığı güzergah üzerinde toplanan İsrail destekçilerinden bir grup, Filistin yürüyüş güzergahını kapatmaya çalıştı.

Burada polisle arbede yaşayan İsrail destekçileri, bir süre yürüyüşün durmasına engel olurken polisin müdahalesiyle yol tekrar açıldı.

Polis ayrıca iki grup arasında güvenlik önlemi alarak taraflar arasında gerginlik yaşanmasının önüne geçti.

Ülkede 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen 21'inci ulusal Filistin'e destek yürüyüşü, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde yapılan konuşmalarla sona erdi.

Yürüyüşün organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası, yürüyüşe 125 binden fazla eylemcinin katıldığını açıkladı.

"Kültür-sanat endüstrisinin sesini yükseltmesi önemli"

Yürüyüşe katılan Netflix dizisi The Crown dizisi oyuncusu Khalid Abdalla, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de son 14 aydır yaşananların küresel vicdanda bir değişime sebep olduğunu belirten Abdalla, yaşananların acı veren bir eğitim olduğunu kaydetti.

Abdalla, bazı hükümetlerin üzerine düşenleri yapmadığını belirtirken halk seviyesinde vicdan değişiminin temellerinin atıldığını vurguladı.

Değişimin kolay olmadığını kaydeden Abdalla, "Ancak soykırım bir kırmızı çizgidir." diye konuştu.

Abdalla, kültür-sanat dünyasında Filistin'le dayanışmanın tahmin edilenden fazla olduğunu anlattı.

Filistin'e destek verdiği için işinden olanlardan söz eden Abdalla, "Bu nedenle kültür-sanat endüstrisinin sesini yükseltmesi önemli. Çünkü sesleri başkalarından daha çok çıkacak ve bu da umarım başkalarına cesaret verecektir." dedi.

"İngiliz hükümeti insanlıktan uzak"

Şarkıcı Yusuf İslam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere hükümetini eleştirerek "İngiliz hükümeti insanlıktan uzak ve bu, bir sorun. Hükümetler göreve geldiğinde ne yazık ki gönülleri ve insanların gerçekliklerini unutuyor. Bu yüzden bu eyleme katılarak Filistin ve tüm dünya için özgürlük isteyen herkesi Allah korusun." diye konuştu.

Londra yakınlarındaki Woking'de yaşayan üç çocuk annesi Chloe ise eyleme iki kızıyla katıldı. Biri 9,5 aylık diğeri ise 10 yaşında olan Clementin ve Prudence ile eyleme gelen Chloe, "Tüm Filistinlilerle dayanışma göstermek için buradayım. Filistin'de yaşananlar çok uzun süredir devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Chloe, Filistin'i konuşmak ve eylemlere katılmanın da bir görev olduğunu vurgulayarak "Neler olduğunu çocuklarımın da anlamasını istiyorum. Bizim barış için mücadele ettiğimizi öğrenmelerini istiyorum. İnsan hayatı dini ve nereli olduğu önemli olmaksızın her yerde insan hayatıdır. Yaşananlar çok yanlış ve çocuklarımın bunu anlamasını istiyorum. Bu gibi olaylar yaşandığında sessiz kalmamalarını istiyorum." dedi.