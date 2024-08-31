Londra'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistinli meslektaşlarına uyguladığı kötü muameleyi protesto etti

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Thomas Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, İsrail'in gözaltındaki Filistinli meslektaşlarına uyguladığı kötü muamele ve işkenceyi protesto etti.

"Uluslararası Af Örgütü" ve "Filistin için Sağlık Çalışanları (Healthworkers 4 Palestine)" adlı sivil toplum kuruluşu öncülüğünde başkentteki St Thomas Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, İsrail'in herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın alıkoyduğu 179 Filistinli sağlık çalışanın maruz kaldıkları zulme dikkati çekmek amacıyla eylem düzenledi.

Hastane önünde üniformalarıyla bir araya gelen yaklaşık 179 doktor, hemşire ve sağlık teknisyeni, çoğunluğu Gazze'de olmak üzere Filistinli meslektaşlarının gözaltına alınmasına tepki göstererek, ellerinde "Gazze'deki doktorları serbest bırakın" yazılı pankartın yanı sıra yakalarında Filistinli sağlık çalışanlarının isimlerini ve ünvanlarını taşıdı.

Protestoya katılan sağlık görevlileri, ayrıca ellerinde "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" pankartları taşıyarak, İngiltere'nin İsrail'e silah ticaretini derhal durdurması çağrısında bulundu.

İngiliz sağlık çalışanları, protesto sırasında Filistinli meslektaşlarının maruz kaldıkları kötü muameleye dikkati çekmek için dizlerinin üzerine çökerek ellerini başlarının arkasına bağladı. Protestoya, aralarında Gazze'de görev yapmış doktorlar da katıldı.

Protestoya destek verenler arasında yer alan ünlü İngiliz aktris Juliet Stevenson da burada yaptığı konuşmada, İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan ve kısa süre önce serbest bırakılan Filistinli doktorların ifadelerini okudu.

"Pek çok meslektaşımız şu anda İsrail hapishanelerinde işkence görüyor"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasıyla bölgeye giderek görev yapan Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte de protestoya katılanlar arasında yer aldı.

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Rektörü Ebu Sitte, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in doktorları gözaltına alması, öldürmesi ve hastaneleri yıkmasının, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan kasıtlı politikasının parçası olduğunu belirtti.

Ebu Sitte, "11 ay sonra, İsrail hükümetinin ve İsrail halkının Filistin halkından kurtulmanın bir yolu olarak bu nihai çözümü benimsediği ve dünyanın da bunu kabul ettiği açık." ifadesini kullandı.

Doktor Ebu Sitte, İsrail ordusunun gözaltına aldığı Dr. Ahmed Muhanna ve pek çok meslektaşının şu anda İsrail hapishanelerinde işkence gördüğünü dile getirdi.

Protesto sırasında duygulu anlar yaşayan sağlık çalışanları, Gazze'deki meslektaşlarının maruz kaldığı zulme son verilmesini istedi.

Af Örgütü: İşkence maruz kalan Filistinlilere ilişkin çok sayıda rapor var

Uluslararası Af Örgütü, yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıktan sonra işkence ve diğer kötü muamelelere maruz kalan Filistinlilere ilişkin çok sayıda raporun bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, örgütün, geçen ay avukatlarıyla görüştürülmeden ve aileleriyle temas kurdurulmadan 4,5 aya varan sürelerle gözaltında tutulan 27 Filistinlinin durumunu belgelediği kaydedildi. Gözaltına alınanlar arasında hastalarını terk etmeyi reddettikleri için hastanelerde gözaltına alınan doktorların da olduğuna işaret edildi.