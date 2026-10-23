Londra'da TUSU resepsiyonunda Türk öğrenci sayısı 8 bini geçti

İngiltere'de eğitim gören Türk öğrenciler için 2026-2027 akademik yılının başlaması dolayısıyla başkent Londra'da resepsiyon düzenlendi.

Birleşik Krallık Türk Öğrenci Birliği (TUSU) tarafından Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen etkinlik, 2026-2027 akademik yılı açılışı kapsamında yapıldı.

Türk öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan resepsiyon, yeni akademik yıl vesilesiyle İngiltere'deki Türk öğrenci topluluğunun buluşmasına imkan sağladı.

Resepsiyona, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Londra YEE Müdürü ve TUSU Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mehmet Karakuş, TUSU Başkanı Onur Kovacı, TUSU Başkan Yardımcısı Samet Kolcu ve İngiltere'de eğitim gören çok sayıda Türk öğrenci katıldı.

"TUSU İngiltere'deki Türk öğrencilere katkı sunmaya devam edecek"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 2014'te kurulan TUSU'nun bu yıl gerçekleştireceği çok sayıda somut projeyle İngiltere'deki Türk öğrencilere katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Ertaş, bu ülkede eğitim alan Türk öğrenci sayısının da giderek arttığına işaret ederek, son rakamlara göre İngiltere'de Türk pasaportuyla öğrenim gören öğrenci sayısının 8 bini geçtiğini aktardı.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Ulusoy da başkonsolosluğun, büyükelçiliğin himayesinde TUSU'ya ve İngiltere'de eğitim gören Türk öğrencilere her zaman destek olmaya devam edeceğini dile getirdi.

"TUSU'nun açtığı bu yeni sayfa çok kıymetli"

Etkinlikte konuşan TUSU Mütevelli Heyeti Üyesi Karakuş, Londra'da bulunduğu 2016'dan bu yana TUSU'nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti.

Karakuş, TUSU'nun bugün geldiği noktayı çok anlamlı bulduğunu dile getirerek, "Bugün açmış oldukları bu yeni sayfa hakikaten çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Mütevelli Heyeti Üyesi Karakuş, TUSU'nun hedeflerinin gerçekleştirilmesi noktasında verdikleri desteği sürdüreceklerinin de altını çizdi.

TUSU Başkanı Kovacı da resepsiyonda, yeni bir akademik yılın başlangıcını kutlamanın yanı sıra 2014'te başlayan ve bugün 12'nci yılına ulaşan bir öğrenci hareketinin yeni dönemini hep birlikte başlattıklarını kaydetti.

Kovacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı geçmişlere sahip olabiliriz fakat hepimizi bir araya getiren ortak payda öğrencilik, dayanışma, kültürümüzle olan bağımız ve geleceğe birlikte hazırlanma arzumuzdur. TUSU'nun görevinin tam olarak burada başlıyor. Birleşik Krallık'a yeni gelen bir öğrenciye ilk gününde yardımcı olmaktan, bir yüksek lisans öğrencisinin akademik yazım becerisini geliştirmesine; mezuniyete yaklaşan bir arkadaşımızı iş dünyasıyla buluşturmaktan, burada doğup büyüyen gençlerimizin Türkiye ve Türkçe ile bağını kuvvetlendirmeye kadar uzanan bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz."

TUSU Başkan Yardımcısı Samet Kolcu da yaptığı konuşmada, 2014'te kurulan birliğin bugün İngiltere'nin farklı şehirlerinde ve üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencileri bir araya getiren geniş dayanışma ağına dönüştüğünü bildirdi.

Kolcu, TUSU'nun bugüne kadar akademik etkinlikler, kültürel geziler, sosyal buluşmalar ve gönüllülük çalışmalarıyla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu ifade etti.

Yeni akademik yılda öğrencilerin ihtiyaçlarına daha fazla karşılık verecek sürdürülebilir iletişim ve işbirliği ağı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Kolcu, çalışmalarını akademik gelişim, mentorluk, kariyer planlaması, öğrenci uyumu ve iyi oluşu, kültürel ve sosyal faaliyetler ile dijital iletişim olmak üzere altı temel alanda geliştireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından ödül takdim töreni düzenlendi ve davetlilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.???????