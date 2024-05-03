Londra'daki Goldsmiths Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini yerine getirmeye çalışacak - Son Dakika
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Londra'daki Goldsmiths Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini yerine getirmeye çalışacak

Londra\'daki Goldsmiths Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini yerine getirmeye çalışacak

Goldsmiths Üniversitesi, Londra'da Filistin destekçisi öğrencilerin protestolarını dikkate alarak taleplerini yerine getirmeye çalışacağını duyurdu. Üniversite, etik yatırım politikasını gözden geçirecek, İsrail ile bağlantılı şirketlere yapılan yatırımları kaldıracak ve Filistinli öğrencilere lisans bursu tahsis edecektir.

03.05.2024 23:15
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İngiltere'nin başkenti Londra'da "Goldsmiths University of London", aylardır protesto düzenleyen Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini elinden geldiğince yerine getirmeye çalışacağını duyurdu.

Goldsmiths University of London yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, Profesör Stuart Hall binasındaki kütüphanede oturma eylemi düzenleyen Filistin destekçisi öğrencilerin oluşturduğu "Goldsmiths for Palestine (G4P)" adlı gruba verdiği bir dizi taahhüdü elinden gelen en iyi şekilde yerine getirme sözü verdi.

Açıklamada, okulun etik yatırım politikasını gözden geçirmeyi kabul ettiğine dikkat çekilerek üniversitenin İsrail'le bağlantılı şirketlere yaptığı yatırımların kaldırılması gerektiğine dair öğrencileri kanıt sunmaya teşvik ettiği kaydedildi.

Üniversitenin, Filistinli öğrencilere lisans bursu tahsis edeceğine işaret edilen açıklamada, okuldaki bir konferans salonuna, İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin adının verilmesi için sunulan teklifin destekleneceği bildirildi.

Yaklaşık 6 aydır İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden Goldsmiths University of London'daki Filistin destekçisi öğrenciler, yaklaşık 5 hafta boyunca üniversitenin Profesör Stuart Hall binasındaki kütüphanede oturma eylemleri düzenlemişti.

ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayıldı

ABD'deki Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin destekçisi protestolara İngiltere'deki üniversiteler de katılıyor.

Ülkenin farklı bölgelerindeki yaklaşık 10 üniversiteden öğrenciler, kampüslerindeki açık alanlarda toplanıp, çadırlar kurarak ABD başta olmak üzere birçok ülkedeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına dahil oldu.

Üniversite öğrencileri ve çalışanları, okullarının İsrail'e silah tedarik eden şirketlerle işbirliğine son vermesini, Gazze'de acil ateşkes çağrılarının desteklemesini ve İsrail'in savaş suçlarının kınanmasını talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'daki Goldsmiths Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini yerine getirmeye çalışacak - Son Dakika

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