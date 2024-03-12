Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu, İsrail'e silah tedarik eden şirketlere yatırım yapmasıyla protesto edildi

Mansur Yavaş: İhalelere fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir TV programında İYİ Parti ABB Başkan adayı Cengiz Topel'in ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin; "İhaleye fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur. Bizim bütün ihalelerimiz açıktır. Siz ihaleye girmeden aynı rakamı verip veremeyeceğini nereden bilebilirsiniz ki? Aday olduğu partinin genel başkanı her yerde benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Akşener'i yalanlıyor. Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, biz de vermeyince Yavaş'ı karalıyor" diye konuştu.