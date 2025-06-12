Los Angeles'ta Göçmen Protestolarında Gözaltılar

LOS ANGELES, 12 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde hükümetin göçmenlere yönelik uygulamalarını protesto etmek amacıyla cumartesi gününden bu yana düzenlenen gösterilerde yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı veya tutuklandı.

BBC News, gözaltına alınan ve tutuklananlar arasında 330 belgesiz göçmen bulunduğunu, 157 kişinin ise saldırı ve görevi engelleme suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin ikinci büyük kenti olan Los Angeles'ta salı gecesi yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağının ilk gecesinde 203 kişinin dağılma emrine uymamaktan, 17 kişininse sokağa çıkma yasağını ihlalden gözaltına alındığını belirtildi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass salı günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kent merkezinin bazı bölgelerinde salı akşamı 20.00'den çarşamba sabahı 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Bass sınırlı sokağa çıkma yasağının, protesto gösterilerinin gündüzleri büyük ölçüde barışçıl geçmesine karşın pazartesi gecesi kent merkezinde yağma ve vandalizm olayları yaşanması nedeniyle getirildiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve diğer yerel yetkililerin itirazlarına rağmen, Los Angeles bölgesine 4.000'den fazla Ulusal Muhafız askeri ve aktif görevde olan yaklaşık 700 deniz piyadesi gönderdi.