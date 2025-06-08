Los Angeles\'taki Göçmen Protestoları Şiddetli

- Los Angeles'taki göçmen protestoları şiddetleniyor: 2 bin Ulusal Muhafız görevlendirildi

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolarda 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu şiddetlenerek devam ediyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, protestocular ile güvenlik güçlerinin yoğun çatışmasına sahne olan Los Angeles'taki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, "Son günlerde, şiddet yanlısı kişiler Los Angeles'ta sınır dışı etme operasyonları yürüten ICE memurlarına ve federal kolluk kuvvetleri ajanlarına saldırdı" dedi. Yaşanan gelişmeler üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın duruma doğrudan müdahale ettiğini söyleyen Leavitt, Trump'ın imzaladığı Başkanlık Muhtırası ile Los Angeles'a 2 bin Ulusal Muhafızın konuşlandırıldığını duyurdu. Karoline Leavitt, "Bu nedenle Başkan Trump, büyümesine izin verilen kanunsuzluğa çözüm bulmak için 2 bin Ulusal Muhafız konuşlandıran bir Başkanlık Muhtırası imzaladı" dedi.

Sınır dışı etme operasyonlarının, mevcut tehditleri ortadan kaldırmak için kritik öneme sahip olduğunu belirten Leavitt, "Bu operasyonlar, yasadışı suçluların Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesini durdurmak ve tersine çevirmek için olmazsa olmazdır" şeklinde konuştu.

"California'nın Demokrat liderleri sorumluluğunu yerine getirmiyor"

Açıklamasında California'daki yerel yönetime yönelik sert eleştirilerde bulunan Leavitt, Demokrat yönetimin yaşanan olaylar karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü, "Bu şiddetin ardından, California'nın beceriksiz Demokrat liderleri vatandaşlarını koruma sorumluluklarından tamamen vazgeçtiler" ifadelerini kullandı.

"Suça karışan kişiler yargı önüne çıkarılacak"

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt açıklamasında, "Trump yönetimi, özellikle bu şiddet işlerini yapmaya çalışan kolluk kuvvetlerine yönelik olduğunda, suç davranışı ve şiddete karşı sıfır tolerans politikasına sahiptir" diye konuştu.

Suça karışan kişilerin yargı önüne çıkarılacağını vurgulayan Leavitt, "Bu suçlular tutuklanacak ve hızla adalete teslim edilecektir. Başkomutan, Amerika Birleşik Devletleri yasalarının tam ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır" dedi.