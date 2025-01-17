Los Angeles'taki Yangınlar Eğitimi Aksatıyor - Son Dakika
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Los Angeles'taki Yangınlar Eğitimi Aksatıyor

Yangınlar nedeniyle Los Angeles'ta birçok okul zarar gördü, eğitim sekteye uğradı.

17.01.2025 12:54
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LOS ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde 11 gündür devam eden yangınlar nedeniyle kentteki eğitim sekteye uğradı.

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Müfettişi Alberto Carvalho yaptığı açıklamada, çok sayıda okulun yandığını veya ağır hasar aldığını söyledi.

Yangınlar nedeniyle kentteki eğitimin önemli ölçüde sekteye uğradığını aktaran Carvalho, yangında hasar alan bazı okulların yeniden inşasının 2 yıldan fazla sürebileceğini belirtti.

Yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelen bazı okullardaki öğrenciler, güvende olan bölgedeki diğer okullara geçici olarak nakledildi.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Gabriela Chevez-Munoz birçok okulu yok eden orman yangınları nedeniyle eğitimi altüst olan binlerce öğrenci arasında yer alıyor.

Chavez-Munoz, yangınlardan korktuğunu ancak en yakın arkadaşıyla yeniden bir araya geleceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

Eğitimciler, eğitimi sürdürmenin yollarını arıyor

Şehrin dört bir yanındaki eğitimciler de yangınlar nedeniyle öğrenciler için eğitim hayatlarını sürdürmenin yollarını geliştirmeye ve "normallik" duygusunu geri getirmeye çalışıyor.

Birçok okul, şuanki odak noktalarının iyileşme ve topluluk duygusunu tesis etmeye çalışmak olduğunu belirterek, örgün eğitime ara verdi.

Bazı okullar eğitime devam etmek için yeni bir yer ararken çocukların aktivitelere katılmaları için buluşma ve geziler düzenliyor.

Pasadena Birleşik Okul Bölgesi bu hafta 14 bin öğrencinin eğitim gördüğü tüm okulları kapalı tutarken, bunun yerine öğrencilere katılımın zorunlu olmadığı çevrimiçi etkinlikler sundu.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Los Angeles'taki Yangınlar Eğitimi Aksatıyor - Son Dakika

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