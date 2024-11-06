Lösemiyi Yenen Melek'in Pilotluk Hedefi - Son Dakika
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Lösemiyi Yenen Melek'in Pilotluk Hedefi

Lösemiyi Yenen Melek\'in Pilotluk Hedefi

Erzurum'da lösemiyi nakil olmadan yenen 6 yaşındaki Melek, pilot olma hayalini sürdürüyor.

06.11.2024 12:20
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Erzurum'da 3 yıl önce teşhisi konulan lösemiyi, yaklaşık 1 yıl süren tedavilerle nakil olmadan yenen 6 yaşındaki Melek Erentürk'ün hedefi pilot olmak.

İki çocuk annesi Nejla Erentürk'ün 6 yaşındaki kızı Melek'e, 3 yıl önce Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından sağlanan destekle Ankara'da bulunan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne yatırılan Melek, yaklaşık 1 yıl süren kemoterapi ve tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.

Kontrolleri süren Melek'in en büyük hayali ise pilot olmak.

Lösemili çocuklar ve aileleri için gönüllü çalışıyor

Kızının tedavi sürecinde "vefakar anne" unvanı alan Nejla Erentürk de gönüllü olarak kentteki lösemili çocuk ve ailelerine hem moral veriyor hem de kılavuzluk yapıyor.

Anne Erentürk, AA muhabirine, 3 yıl önce halsizlik şikayetiyle hastaneye götürdükleri kızlarında lösemi hastalığının ortaya çıktığını söyledi.

O dönemde Erzurum'da tedavi imkanı olmadığı için doktorların kendilerini farklı şehirlere yönlendirdiğini anlatan Erentürk, "Tedavi için LÖSEV'e başvurmuştuk. Samsun'a gittik, oradan da Ankara'ya sevk ettiler. Ankara il sınırına yaklaştığımızda LÖSEV'den başvurumuzun kabul edildiğini öğrendik ve tedaviye orada başladık." dedi.

Erentürk, yaklaşık 1 yıl boyunca kızının tedavi gördüğünü belirterek, zorlu geçen süreçte hastanenin her zaman yanlarında olduğunu aktardı.

"Kızımın iyileşeceğini biliyordum"

LÖSEV'in imkanlarının çok iyi olduğunu ifade eden Erentürk, şöyle devam etti:

"LÖSANTE'de doktorlarımız ve hastane imkanları çok iyiydi. Süreç çok zordu ama inanç konusunda teslim olduk. Sürecin biteceğini, kızımın iyileşeceğini biliyordum. 2022 yılının sonlarına doğru kızımın tedavisi bitti ve bizi taburcu ettiler. 3 ayda bir aralıklarla kontrole gidiyoruz. Kızım nakil olmadan, tedavilerle hastalığı yendi, çok mutluyum."

Erzurum'da benzer durumda olan ailelere, çocuklara gönüllü destek verdiğini dile getiren Erentürk, "Her hafta 3 kez hastanelere gidiyorum. Gönüllü olarak annelerle görüşüyor, eksikleri, ihtiyaçları tespit ediyor ve LÖSEV aracılığıyla ilgililere bildiriyoruz. Hastanelerde etkinlik yaparak çocuklara moral veriyor, hediyeler dağıtıyoruz. Biz bu süreci nasıl güzelce atlattıysak, aynı şekilde ailelere, çocuklara anlatıp destek veriyoruz." diye konuştu.

Erentürk, LÖSEV'e ve kızının tedavi sürecinde destek olan herkese teşekkür etti.

Lösemiyi yenen Melek de sürecin zor geçtiğini anlatarak, "Bizim için hastalığı atlatmak birazcık kolay oldu. İyileştim, mutluyum. Hedefim pilot olmak, yükseklik korkum var ama onu yeneceğim. Anneme, doktorlarıma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lösemiyi Yenen Melek'in Pilotluk Hedefi - Son Dakika

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