Lösemiyle Mücadele Eden Kız Okula Dönmek İstiyor - Son Dakika
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Lösemiyle Mücadele Eden Kız Okula Dönmek İstiyor

Lösemiyle Mücadele Eden Kız Okula Dönmek İstiyor

Kemik sorunları yaşayan Atussa, ameliyat için maddi destek arıyor; okula dönme hayali var.

19.10.2024 11:39
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ANTALYA'da lösemiyi yenen ancak tedavi sürecinde kullandığı ilaçlar nedeniyle kemiklerinde sorun oluşan Kazakistan vatandaşı Atussa Maryam Kanjabi (11), ameliyat olup, okula gitmek istiyor.

Kazakistan'da yaşayan Olessya Babiy, 2013 yılında Atussa Maryam adını verdiği kızını kucağına aldı. Atussa Maryam 1 yaşına geldiğinde eşini kaybeden kadın, 6 yıl önce Antalya'ya taşınmaya karar verdi. Aile kente taşınırken, Atussa Maryam 1'inci sınıfa başladı. Bir süre sonra gece ateşi yükselen küçük kızı, annesi hastaneye götürdü. İlk olarak grip teşhisi koyulan kızın yüksek ateşi düşmeyince başka bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrollerde Atussa Maryam'ın lösemi olduğu ortaya çıktı.

OKULA ARA VERDİ, SAÇI KESİLDİ

2'nci sınıfın ardından tedavi nedeniyle okula ara vermek zorunda kalan Atussa Maryam'ın saçı da kesildi. Yoğun ilaç ve kemoterapi tedavisi gören Atussa Maryam, bu süreçte çok sevdiği okulu ve arkadaşlarından uzak kaldı. Geçen 3 senede kanseri atlatan Atussa Maryam'ın kullandığı ilaçlar kemiklerinde soruna yol açtı. Bunun üzerine ameliyat kararı verildi. Ameliyat için özel bir hastane, 7 bin 500 dolar fiyat belirledi. Sabit geliri olmayan Olessya Babiy, kızını ameliyat ettirebilmek istiyor.

'OKULA GİTMEYİ İSTİYORUM'

3 yıldır okuldan uzak kaldığı için kaldıkları pansiyonda kendi kendine ders çalışan ve vaktinin çoğunun hastanede geçiren Atussa Maryam Kanjabi, "Okula gidemiyorum. Hastalığı yine kapabilirim ve bağışıklığım çok düşük. Okula gitmeyi çok istiyorum. Okula gidemediğim için kendim ders çalışmaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor ama yapmaya çalışıyorum. Kalabalık yerlere giremiyorum. En çok evde vakit geçiriyorum. Kendi kendime oyun oynuyorum. Kalabalık ortamlarda oyun oynamayı, okula gitmeyi istiyorum" dedi.

'AMELİYATI KARŞILAYABİLECEK MADDİ İMKANIMIZ YOK'

Kızının ameliyatı için destek bekleyen Olessya Babiy, "Hasta olduğu için kemiklerinin de kırılma riski var. Kullandığı ilaçlar yüzünden kemiklerinde sorun oluştu ve çok hassaslaştı. Türk vatandaşı olmadığımız için imkanlardan faydalanamıyoruz. Ameliyatı özel bir hastanede olması lazım. Yapılacak operasyon ve sonrasındaki rehabilitasyon süreci, 7 bin 500 dolar tutuyor. Ancak şu an bunu karşılayabilecek maddi imkanımız yok. Kızım bir an önce okula başlamak istiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Lösemiyle Mücadele Eden Kız Okula Dönmek İstiyor - Son Dakika

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