LÖSEV'den Anıtkabir'e Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

LÖSEV'den Anıtkabir'e Ziyaret

Geniş Video İzle

LÖSEV, Cumhuriyet'in 101. yılında 40 bin kişiyle Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'e saygı sundu.

05.10.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Cumhuriyet'in 101. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve saygılarını sunmak için 40 bin kişiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

LÖSEV, Cumhuriyet'in 101. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve saygılarını sunmak için Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Yönetim Kurulu üyeleri, vakfa kayıtlı on binlerce lösemi ve kanserle mücadele eden çocuk ve aileleri, iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları, bağışçıları ve gönüllüleri olmak üzere ülkenin dört bir yanından yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

Katılımcılar, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Ezer ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ezer, lösemili çocuklar ve beraberindeki heyet ile burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Anıtkabir tören alanında toplu fotoğraf çekiminin ardından, alanda dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu satırları yazdı:

"Sevgili Atam, Türk Milleti olarak sana karşı utanç içerisindeyiz. Sizlere layık olamadık. Siz ve arkadaşlarınızın hayatlarını feda ederek kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti, TBMM'ye, ilke ve devrimlerinize sahip çıkamadık. Yokluklar içindeki şartlarda açtığınız fabrikaları satarlarken, ülkemizi kalkındıran ve dışa bağımlılıktan kurtaran kurum ve kuruluşları tek tek yok edip milleti yoksulluğa mahkum ederlerken, ne yazık ki tümünü görmezden geldik. Bizim için en önemli gördüğümüz ve saygı duyduğumuz söyleminiz olan 'Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır' uyarınızı asla anlayamadık. Biz Lösemili çocuklarımıza söz verdik. Lösemide yüzde 100 tedavi başarısını yakalamak için çok çalışacağız. Atam! Size de söz veriyoruz. Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için mücadele edeceğiz. Çünkü 'Söz konusu sağlık ve vatan ise gerisi teferruattır'. Sen rahat uyu Atam, emanetin LÖSEV gençliğindedir."

LÖSEV\'den Anıtkabir\'e Ziyaret
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Politika, Lösemi, Lösemi, Güncel, Kültür, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV'den Anıtkabir'e Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
18:22 Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik
17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
08:27 Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi
08:26 19 ilde ’Narkoçelik’ operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı 19 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
00:08 Cem Garipoğlu’nun mezarından kefen yerine poşet çıktı Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı
23:35 Kerem Aktürkoğlu’ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
23:17 Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı
22:53 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos’u 82-71 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 19:49:59. #1.13#
SON DAKİKA: LÖSEV'den Anıtkabir'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement