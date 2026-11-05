LOT uçağı bomba ihbarına rağmen Brüksel'e güvenli indi, polis ek önlem gerek görmedi

LOT uçağı bomba ihbarına rağmen Brüksel'e güvenli indi, polis ek önlem gerek görmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika federal polisi, Varşova'dan Brüksel'e giden LOT uçağı için planlı inişten önce bomba ihbarı alındığını, ek güvenlik önlemine gerek görülmediğini bildirdi. Uçak Brüksel Havalimanı'na güvenli indi; ihbarın son günlerdeki benzer ihbarlarla bağlantısı soruşturuluyor.
Polonya'nın başkenti Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden uçağın bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş yaptığı bildirildi.
Belçika'da Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, federal polis konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'a ait uçağın Brüksel Havalimanı'na planlı inişinden önce bomba ihbarı alındığı belirtilerek, incelemeler sonucunda herhangi bir ilave güvenlik önlemine gerek görülmediği kaydedildi.
Uçağın güvenli şekilde Brüksel Havalimanı'na indiği aktarılan açıklamada, olayın Avrupa'da son günlerde bazı uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Son günlerde bazı Avrupa başkentleri arasında sefer yapan uçaklar hakkında bomba ihbarları alınmış, yetkililer uçakları inceledikten sonra patlayıcı izine rastlamamıştı.
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