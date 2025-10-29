Louvre Müzesi\'nde Soygun: Takılar Hala Bulunamadı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de çalınan tarihi eserler tüm dünyada merak konusu olurken; yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi.

TAKILAR HALA BULUNAMADI

Paris Savcısı Laure Beccuau, başkent Paris'te düzenlediği basın toplantısında, müzedeki soyguna ilişkin devam eden soruşturmayla ilgili son gelişmeleri aktardı. Savcı ayrıca takıların henüz bulunamadığı da bildirildi.

GÖZALTINDAKİLER İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında son derece önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Beccuau, gözaltındaki 2 kişi hakkında "Bu 2 adam, takıları çalmak için Apollo Galerisi'ne girenler olmakla suçlanıyor." dedi.

Beccuau, söz konusu 2 kişinin, gözaltı sırasında müzedeki soygun olayına katıldıklarını kısmen itiraf ettiğini belirterek, haklarında "organize hırsızlık" suçlamasıyla soruşturma açılması için sorgu hakimlerinin karşısına çıkarılmasının beklendiğini dile getirdi.

"ÇALINAN ESERLER SATILAMAZ"

Takıların henüz ellerinde olmadığını kaydeden Beccuau, "Bir gün bulunacaklarına ve Louvre Müzesi ile (Fransız) milletine iade edilebilmelerine dair ümidimi muhafaza etmek istiyorum." diye konuştu.

Laure Beccuau, hırsızların düşürdüğü 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait tacı restore etmenin zor olacağına işaret ederek, "Hiçbir şey, suçluların müze içinden bir suç ortaklığından faydalandığını doğrulamayı sağlamıyor." ifadesini kullandı.

Çalınan tarihi eserlerin satılamayacağını vurgulayan Beccuau, her kim bu eserleri satın alırsa, hırsızlık suçunu gizleme suçunu işlemiş olacağının altını çizdi.

"DNA ÖRNEĞİ TESPİT EDİLDİ"

Beccuau, gözaltındaki ilk şüphelinin 2010'dan bu yana Fransa'da yaşayan 34 yaşındaki bir Cezayirli olduğunu ve alandan kaçmak için kullanılan motorlardan birinin üzerinde bulunan DNA örneği sayesinde kimliğinin tespit edildiğini aktararak, diğer 39 yaşındaki zanlının ise Fransa doğumlu olduğunu ve müzenin kırılan camlarında DNA örneğinin tespit edildiğini belirtti.

Soyguna fiilen karışan 4 kişiden daha geniş bir grubun bu soygunla bağlantılı olabilmesi ihtimalinden de bahseden Beccuau, soruşturma hakiminin karşısına çıkacak 2 ismin "organize hırsızlık" gerekçesiyle 15 yıl, "suç örgütü" gerekçesiyle ise 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olacağını kaydetti.