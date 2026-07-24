Lozan\'ın 103. Yılı Mesajı

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Vazifemiz, Lozan'la teyit edilen haklarımızı kararlılıkla savunmak, tam bağımsızlığımızı demokrasi ve hukukla tahkim etmek, ortak değerlerimizi güçlü ve tesirli bir Türkiye hedefiyle istikbale taşımaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Lozan Barış Antlaşması, aziz milletimizin işgale karşı ortaya koyduğu kurtuluş iradesinin, uluslararası hukuk ve diplomasi sahasında kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesidir. Antlaşmanın 103'üncü yıl dönümünde vazifemiz, Lozan'la teyit edilen haklarımızı kararlılıkla savunmak, tam bağımsızlığımızı demokrasi ve hukukla tahkim etmek, ortak değerlerimizi güçlü ve tesirli bir Türkiye hedefiyle istikbale taşımaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, Lozan'da görevli heyetimizi, Cumhuriyetimizin ve devletimizin kuruluşuna emek veren ecdadımızı minnet ve hürmetle yad ediyorum."