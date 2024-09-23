Lübnan\'a İsrail Saldırısı: 182 Ölü

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(ANKARA) - Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu sabah başlayan ve Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarında 182 kişinin öldüğünü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 727 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in bu sabah erken saatlerde Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında, binlerce Lübnanlı ülkenin güneyinden kaçarken görüldü. Lübnan devlet medyasında yer alan haberlere göre, güneydeki liman kenti Sidon'ın ana otoyolu, Beyrut'a doğru giden araçlarla tıkandı. Lübnanlıların güneyden kaçması, 2006 İsrail-Hizbullah savaşından bu yana yaşanan en büyük göç olarak görüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava saldırılarını Lübnan'ın doğu sınırı boyunca Bekaa Vadisi'ndeki bölgeleri de kapsayacak şekilde genişlettiğini açıkladı. İsrail askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari vadi sakinlerinin Hizbullah'ın silah depoladığı bölgeleri derhal boşaltması gerektiğini söyledi.

İsrail, saldırıları gerçekleştirmeden önce güney Lübnan sakinlerini Hizbullah'ın silah depoladığını iddia ettiği evlerden ve diğer binalardan tahliye etmeye çağıran geniş bir uyarı yayınladı. Yaklaşık bir yıldır giderek tırmanan çatışmalarda bu türden ilk uyarı, pazar günü yaşanan yoğun çatışmaların ardından geldi.

Lübnan'ın güneyine hava saldırıları gerçekleştirilirken, İsrailli yetkililer, İsrail'in kuzeyinde Lübnan'dan gelen roket ateşine karşı uyarı veren bir dizi hava saldırısı sireni duyulduğunu bildirdi.

Hizbullah ise, üst düzey bir komutanı ve onlarca üyesinin öldürüldüğü saldırılara misilleme olarak kuzey İsrail'e yaklaşık 150 roket, füze ve insansız hava aracı fırlattı. Hizbullah, gerçekleştirdiği misillemelere ilişkin yaptığı açıklamada, Celile'deki bir İsrail askeri karakoluna onlarca roket attığını bildirirken, Hayfa'da bulunan Rafael savunma şirketinin tesislerini de hedef aldığını belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda hayatını kaybedenelere ilişkin son bilgileri de paylaştı. Bakanlık, bu sabah başlayan ve Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarında 182 kişinin öldüğünü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 727 kişinin yaralandığını bildirdi.