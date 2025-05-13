Lübnan, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından memnun

Lübnan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan'daki konuşmasında Suriye yaptırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya dikkati çekti.

Trump'ın söz konusu kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Avn, "Suriye'yle ilgili yaptırımları kaldırma yönündeki cesurca kararın, Suriye'nin yeniden toparlanmasına ve istikrarına kavuşmasını temenni ederim. Bunun ayrıca Lübnan'a ve bölgeye olumlu yansımasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakanı Nevvaf Selam da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından memnuniyetini dile getirdi.

Açıklamasında Suriye devletini ve halkını tebrik eden Selam, "Bu karar Suriye'nin kalkınması için bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Selam, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının hem Lübnan'a hem de bölgeye olumlu yansımalarının olacağını kaydetti.

Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.