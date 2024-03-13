Lübnan, Baalbek'te sivilleri hedef alan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek

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Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde sivilleri hedef alan İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet edeceğini bildirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in, Lübnan'ın BMGK'deki daimi temsilciliğine İsrail aleyhinde şikayetçi olma talimatı verdiği belirtildi.

Tel Aviv'in BMGK'ye şikayet edilmesinin gerekçesine işaret edilen açıklamada, İsrail'in 11-12 Mart tarihlerinde Baalbek kenti ve civar köylerdeki yerleşim bölgelerine düzenlediği bir dizi saldırıda sivilleri hedef aldığı ifade edildi.

"Şiddetli saldırılar sonucu savunmasız sivil halkın öldürüldüğü ve yaralandığına" dikkati çekilen açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail sınırına oldukça uzak olan bölgelere yapılmasının endişe verici olduğu vurgulandı.

İsrail'in Baalbek bölgesini hedef alan saldırılarıyla "tüm bölgeyi savaşa sürükleyecek şekilde çatışma cephesini genişletmeye istekli olduğunu" kanıtladığı ifade edilen açıklamada, İsrail hükümeti de içerdeki krizden çıkış yolu olarak bölgesel bir savaşı alevlendirmekle suçlandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarını durduracak bir baskının kurulması istenirken, Lübnan-İsrail sınırında kalıcı istikrar ve huzurun sağlanması için BMGK'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması çağrısı yapıldı.

İsrail'in 11-12 Mart tarihlerinde saldırılar düzenlediği Baalbek kentinde 2 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığını duyurulmuştu.

Hizbullah'ın etkin olduğu Baalbek kenti, Hizbullah ile İsrail ordusunun çatışmalarını sürdürdüğü Lübnan sınırından yaklaşık 100 kilometre uzakta bulunuyor.

İsrailli yetkililer son zamanlarda, Hizbullah'ın ülkenin güney sınırından çekilmemesi durumunda Lübnan'a yönelik saldırıları genişletme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.