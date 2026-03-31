Lübnan Başbakanı: İsrail'in saldırıları savaş suçudur

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkenin güneyinde sağlık ekiplerini hedef almasının "savaş suçu" olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Selam, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durum Programı İcra Direktörü Chikwe Ihekweazu'yu kabul etti.

Ihekweazu, DSÖ'nün Lübnan'daki sağlık sektörüne desteğini sürdürdüğünü belirterek, tıbbi yardımlar taşıyan 3 uçağın Lübnan'a ulaştığını ifade etti.

Selam ise DSÖ'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "İsrail'in güneyde ambulans ve sağlık ekiplerini hedef alması savaş suçudur. Aynı şekilde gazetecileri ve sivilleri hedef alan saldırılar da bu kapsamındadır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 52 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.