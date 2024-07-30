Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail'in saldırı tehdidine karşı her türlü savunmayı yapacağız

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in saldırı tehdidine karşı ülkesinin uluslararası yasalara bağlı kalarak her türlü savunmayı yapacağını belirtti.

Ülkenin resmi ajansı NNA, Mikati'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik olası saldırısına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Mikati, sivillere yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını belirterek İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması çağrısı yaptı.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde bulunan Mecdel Şems beldesine 27 Temmuz'da düzenlenen saldırının ardından İsrail'in Lübnan'ı tehdidine dair Mikati, "İsrail'in Lübnan'a yönelik kapsamlı savaş tehdidi, Lübnanlıları uluslararası yasalarca onaylanan her türlü yolla topraklarını savunmaktan alıkoymayacaktır." ifadelerini kullandı.