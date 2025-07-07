Lübnan Başbakanı'ndan Çekilme ve Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan Başbakanı'ndan Çekilme ve Barış Çağrısı

07.07.2025 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Selam, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi ve silahların toplanması için eş zamanlı adımlar atılmasını istedi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi, saldırıların durdurulması ve yeniden inşanın başlatılmasının zorunlu olduğunu belirterek, bu adımların silahların devletin elinde toplanmasıyla eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Selam, Hükümet Sarayında ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Barrack'ın görüşmek için Hükümet Sarayına girdiği sırada Beyrut semalarında uçan İsrail insansız hava aracı (İHA) sesleri duyuldu.

Görüşmenin ardından basın açıklaması düzenleyen Selam, "(Atılacak) adımlar İsrail'in geri çekilmesi ile silahların toplanması eş zamanlı olmalı. Barrack ile yaptığımız görüşmeler bakanlar kurulu bildirisinde teyit edilen Lübnan'ın sabit ilkeleri üzerinden yürütülüyor." dedi.

Başbakan Nevvaf Selam, hükümetin bakanlar kurulu bildirisindeki taahhütlerine bağlı olduğunu, İsrail ordusunun tüm Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin, saldırıların durdurulmasının ve yeniden inşanın başlatılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Barack'ın, İsrail'in çekilmesi ve ateşkes anlaşmasına dönüş için bir dizi fikir getirdiğini aktaran Selam, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da ABD'li yetkiliye mevcut duruma ilişkin bir gözlem listesi teslim ettiğini kaydetti.

Hizbullah'ın silahlarının nasıl toplanacağına dair bir soruya yanıt olarak Selam, "Bilgim odur ki (Hizbullah Genel Sekreteri) Naim Kasım Taif Anlaşması'na ve saldırıların durdurulmasına bağlıdır." diyerek Hizbullah'ın silah bırakacağına dair inancını ifade etti.

Selam ayrıca, Hizbullah, Lübnan devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve milletvekilleri bakanlar kurulu bildirisinde oy kullandı, güneyde ve Bekaa'da gerçekleşen insansız hava aracı saldırıları ve diğer saldırılar ise herkes tarafından kınanmıştır, bu saldırıları durdurmak için Arap ve uluslararası diplomatik desteği harekete geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

ABD'li yetkili Barrack ile müzakere mekanizmasına ilişkin herhangi bir üçlü yapı (Cumhurbaşkanlığı-Meclis Başkanlığı-Başbakanlık) olmadığını, kararların Bakanlar Kurulunda alınacağına işaret etti.

Başbakan Selam şöyle devam etti:

"Lübnan, saldırıların durdurulması için koordinasyon komitesinin yeniden canlandırılmasını ve 1701 sayılı kararın uygulanmasını talep etti. İlettiğimiz gözlemler incelenecek ve bize geri dönüş yapılacak."

ABD'li Barrack görüşmesi sonrası Hükümet Sarayından açıklama yapmadan ayrılarak Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile bir araya geldi.

Bakan Recci X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan halkının, devletinin yetki ve egemenliğinin tüm toprakları üzerinde tesis edilmesi konusundaki beklentilerini aktardığını belirtti.

Recci ayrıca, Lübnan'ın yeniden inşa, istikrar ve ekonomik toparlanma açısından Barrack'ın ABD yönetimi adına yaptığı girişimlerden dolayı teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack gün içinde Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı'ndan Çekilme ve Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp Ailesi endişeli 8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp! Ailesi endişeli
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik

20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
19:17
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
18:11
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı
09:20
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
09:12
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta MİT Başkanı Kalın, Bağdat’a gidiyor
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor
09:05
Şehit haberleri yürek dağladı Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
08:54
Trump, Gazze’de ateşkes için bu haftayı işaret etti
Trump, Gazze'de ateşkes için bu haftayı işaret etti
08:27
Trump’tan Elon Musk’a olay sözler: Raydan çıktı
Trump'tan Elon Musk'a olay sözler: Raydan çıktı
08:26
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
08:10
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
08:00
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
07:49
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 20:38:17. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı'ndan Çekilme ve Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.