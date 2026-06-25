Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Çekilme Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Çekilme Talebi

Lübnan Başbakanı\'ndan İsrail\'e Çekilme Talebi
25.06.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Selam, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesini ve askeri varlığını kabul etmeyeceklerini belirtti.

BEYRUT, 25 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi talebini yineleyerek, İsrail'in ülkenin güneyinde askeri varlığını herhangi bir şekilde sürdürmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Yerel Lebanon Debate haber sitesinin bildirdiğine göre Selam, "Müzakerelerdeki talebimiz bellidir. O da İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesidir" dedi.

Selam çarşamba günü Lübnan Basın Sendikası heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, "Lübnan, İsrail güçlerinin beş noktada değil, iki noktada bile varlığını sürdürmesini kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Selam, tutukluların serbest bırakılmasını ve İsrail ile sınır sorunlarının çözülmesini de istediklerini belirtti.

Silahlar konusuna da değinen Selam, devlet otoritesinin tüm Lübnan topraklarında hakim kılınmasının, dış baskılardan ziyade 1989 tarihli Taif Anlaşması ve 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca ulusal bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Başbakan, İsrail ile bir anlaşmaya varılsa bile, Lübnan'ın güneyinde konuşlu BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) gözlemci rolüne duyulan ihtiyacın süreceğini kaydetti.

Selam çarşamba günü İngiliz parlamento heyetini de kabul etti. Lübnan'la dayanışma mesajı veren heyet, İsrail'in tamamen çekilmesi ve Lübnan ordusuna verilen desteğin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Çekilme Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak
Dursun Özbek: Barcelona bizden copy paste yapıyor Dursun Özbek: Barcelona bizden copy paste yapıyor
Hull City’de sürpriz Acun Ilıcalı, Türk yıldıza kampta şans tanıyacak Hull City'de sürpriz! Acun Ilıcalı, Türk yıldıza kampta şans tanıyacak

15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 16:06:22. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Çekilme Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.