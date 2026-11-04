Lübnan Başbakanı Selam, Hizbullah'a yeni savaş konusunda üstü kapalı uyarıda bulundu - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Selam, Hizbullah'a yeni savaş konusunda üstü kapalı uyarıda bulundu

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Başbakan Nevvaf Selam, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın yeniden başlama riski karşısında Hizbullah'ı Lübnan'ı yeni savaşa sürüklememesi için üstü kapalı uyardı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana saldırılarında 4 bin 381 kişi öldü, 12 bin 402 kişi yaralandı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD/İsrail- İran Savaşı'nın yeniden başlama riski karşısında Lübnan'ı yeni bir savaşa sürüklememeye karşı üstü kapalı Hizbullah'a uyarıda bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Selam ile Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda görüşerek yarın düzenlenecek kabine toplantısı ve gündemdeki konuları ele aldı.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Selam, "Bölgedeki savaş riskleri karşısında, dış çıkarlara hizmet eden anlamsız yeni bir maceraya Lübnan'ı sürüklemenin tehlikeleri konusundaki uyarımı yineliyorum." dedi.

Selam, "Lübnanlıların seçmedikleri bir kaderin kendilerine dayatılmasını veya ülkelerinin yeniden başkalarının çatışmalarının sahnesi olmasını kabul etmiyoruz." ifadeleriyle, Lübnan'ın İsrail'in 2 Mart'ta başlayan saldırıları ve işgaliyle ağır bir bedel ödediğini hatırlattı.

Açıklamasında, "Lübnanlı unsurların Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalesi" hakkında konuşan Selam, "Yemen hükümetinin kısa süre önce açıkladığı gibi Arap kardeşlerimizin güvenliğini ve bütünlüğünü tehdit eden her türlü askeri faaliyete şiddetle karşı çıkıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, dün yaptığı açıklamada, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'ın, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde görev yapan 21 askeri uzman aracılığıyla hükümet güçlerine karşı askeri eylemleri yönettiklerini duyurmuştu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Lübnan Hizbullah'ı 2 Mart'ta İsrail askeri mevzilerine füze saldırıları düzenlemişti.

Bu gelişmenin ardından İsrail, saldırı başlattığı Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeyi işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin 402 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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