Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye ile Lübnan ilişkilerinin tarihine layık olacak şekilde daha da ileriye gideceğini belirterek, "Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) içerisinde Türkiye'nin rolü çok çok önemli. Bu desteği hiçbir zaman unutmayız." dedi.

Avn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ülkesinin uzun yıllardır çok sıkıntılar çektiğini aktaran Avn, şimdi de İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük kayıplar verdiklerini anımsattı.

Avn, ailelerin evlerinden koparıldığı ve Lübnan'ın harap hale geldiğini vurgulayarak her şeye rağmen Lübnan halkının iradesinin boyun eğmediğini söyledi.

Lübnan'ın saldırılar karşısında egemenliği, yeniden imarı ve istikrarlı bir geleceği için çalıştıklarını söyleyen Avn, şunları kaydetti:

"Biz de bunu gerçekten gerçekleştirmek için savaşıyoruz ve İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinden yurtlarından edilenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imar ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz. Aynı şekilde meşru güçlerin tekrar otoriteyi sağlaması için ve bütün topraklarımızın, bir karış toprağın bile geri alınması ve tek devlet çatısı altında tek ordu ve tek otorite içerisinde bunu yapmak için çalışıyoruz."

Avn, bunu ulusal onurlarından ödün vermeden yapmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "kimsenin egemenliklerine karışmasına" izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Barış için gereken koşullar

Lübnan Cumhurbaşkanı, Ankara ile Beyrut arasında köklü ilişkiler olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünk "Yurtta Barış, Dünyada Barış" sözüne atıfta bulunan Avn, bu sözün hala önemini kaybetmediğine işaret etti.

Avn, sözün şu an daha önem kazandığını belirterek, "İçerideki barış ancak güçlü devletle tesis edilebilir, güçlü kurumlarla ve güçlü bir ekonomiyle ve aynı zamanda adaletle ve bağımsızlıkla. Çevremizdeki ve dünyadaki barış, şu anda ancak ülkelerin egemenliğine saygı göstererek, halkların kendi geleceklerini belirlemelerine saygı göstererek ve aynı zamanda kendi doğal kaynaklarına sahip olarak, onları kullanarak yapılır. Ortak ilişkiler, ortak çerçeve içerisinde yararlı bir şekilde yapılmalıdır." diye konuştu.

Son 70 yıl içerisinde Türkiye'yi ziyaret eden 3. Cumhurbaşkanı olduğuna dikkati çeken Avn, bu ziyaretin önemini vurguladı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri gitmeyi hak ettiğini söyledi.

Lübnan'ın istikrarının, bütün bölgenin istikrarı için önemli olduğunun altını çizen Avn, "Bu ziyaretim Lübnan-Türkiye ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ortaklık, birbirine güven ve ortak çalışma konusunda önem teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Avn, Türk hükümetine, liderliğine ve halkına en zor dönemde Lübnan'ın yanında durdukları için teşekkür ederek, Türkiye'nin 2020'deki Beyrut Limanı patlamasının ardından Lübnan'a desteğini hatırlattı.

"Türkiye'nin UNIFIL'deki görevi çok önemli"

Türkiye'nin desteğine teşekkür eden Avn, "Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) içerisinde Türkiye'nin rolü çok çok önemli. Bu desteği hiçbir zaman unutmayız ve takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

Avn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak misafirperverliği ve diyalog için teşekkür ederek, bu ziyareti iki ülke ilişkileri açısından yeni bir başlangıç olarak gördüğünü yineledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Türkiye-Lübnan ilişkilerine dair, "İki ülkenin tarihine layık olacak şekilde daha ileri gidecekler. Lübnan-Türkiye dostluğu yaşasın." dedi.

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