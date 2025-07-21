Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Birlik Çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye'nin Süveyda ilindeki güvenlik gelişmelerinin gölgesinde, ülkesinin bölgesel çatışmalardan uzak tutulması için ulusal düzeyde birlik sağlanması ve sorumlulukla hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayında görüştü.

Ülkesinin bölgesel çatışmalardan uzak tutulması için ulusal düzeyde birlik sağlanması ve sorumlulukla hareket edilmesi çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Avn, "Lübnan'ın güvenliği ve savaşın patlak verme riskinden kaçınılması en yüksek önceliğimizdir. Ülkemizin böyle bir savaşın sonuçlarını taşıyacak gücü kalmadı." ifadelerini kullandı.

Avn, önde gelen dini ve siyasi şahsiyetler tarafından yapılan aklıselim açıklamaların gerginliğin azaltılmasına katkı sağladığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, Süveyda ilinde yaşanan gelişmeler sırasında Lübnan'daki Dürzi liderler ve Lübnan Müftülüğü tarafından yapılan yapıcı açıklamaların, gerginliğin azaltılmasına ve Lübnan'ın çevresindeki çatışmalardan uzak tutulmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, Suriye hükümeti tarafından organize edilen yardım konvoyunun Süveyda vilayetine girişinin Hikmet el-Hecri'ye bağlı gruplarca engellendiği belirtildi.

Bu sabah, Süveyda il merkezinde Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı güçlerce zorla yerinden edilen yüzlerce kişiden oluşan Bedevi aileler, bölgeden tahliye edildi.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek de olabileceği tahmin ediliyor.