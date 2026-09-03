Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail, Çerçeve Anlaşması'nı ihlal edip köyleri bombalıyor - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail, Çerçeve Anlaşması'nı ihlal edip köyleri bombalıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail, Çerçeve Anlaşması\'nı ihlal edip köyleri bombalıyor
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in güneyde köyleri bombalayıp evleri yıkarak Çerçeve Anlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi. Avn, İsrail işgalini sürdürdükçe bölgenin yeniden inşasının mümkün olmadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde köyleri bombalayıp evleri buldozerlerle yıkarak "Çerçeve Anlaşması"nı ihlal etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma ile Beyrut'ta bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı ve Hollandalı bakan, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgedeki güvenlik ve siyasi durumu ele aldı.

Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde yeniden konuşlandırıldığı bölgelerde görevlerini "eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini" dile getiren Avn, bunun aksini söyleyenlerin Lübnan ordusunu itibarsızlaştırmayı, ordunun rolüne ve siyasi otoritenin kararlarına bağlılığına şüphe düşürmeyi amaçladığını belirtti.

Avn, Lübnan'ın güneyinin yeniden inşasının devletin sorumluluğunda olduğuna vurgu yaparak, İsrail'in işgalini devam ettirdiği sürece yeniden inşa sürecinin gerçekleştirilemeyeceğini aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı, "İsrail işgal ettiği bölgelerde köyleri bombalamayı ve yıkmayı sürdürerek Washington'da Lübnan-ABD-İsrail müzakerelerinde varılan Çerçeve Anlaşması'nı ihlal etmeye devam ediyor." dedi.

UNIFIL'in görev süresinin uzatılamaması durumuna değinen Avn, Lübnan'ın ordusuna ve güneyde halka yardım sağlama konusunda herhangi bir dost ülkenin UNIFIL'in yaptıklarını yapmasını memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.

Avn, UNIFIL benzeri bir oluşumun sağlanması için temasların sürdürüldüğünü kaydetti.

Hollandalı Bakan Sjoerdsma da ülkesinin zor zamanlarda Lübnan ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Sjoerdsma, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine yaptığı ziyarete işaret ederek, bu ziyaretin insanların çektiği acıların boyutunu ve saldırıların halk ile bölge üzerindeki etkilerini görme fırsatı verdiğini belirtti.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde 3 kişiyi kaçırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Halta beldesinde baskın yaparak birçok evi kuşatmasının ardından 3 kişiyi kaçırdı.

Hasbaya Belediye Başkanı İsa Abdulal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Halta Belediye Meclisi Üyesi Hatim Abdulal Zaal, Ali Abdulal ve Kasım Muhammed Abdulal'i kaçırdığını söyledi.

Hasbaya'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine, aralarında askeri buldozerin de bulunduğu 4-5 araçtan oluşan İsrail ordusuna ait bir birliğin sabah 05.00 civarında Halta'ya baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail güçlerinin bazı evleri kuşattığını ve sakinlerinin evlerinden çıkmasını engellediğini belirten Lübnanlı kaynak, İsrail askerlerinin hoparlörler aracılığıyla kuşattığı evlerdeki kişilere evlerinden çıkıp gelmelerini istediğini ifade etti.

Kaynak, bu olayın İsrail güçlerinin Halta Belediye Meclisi Üyesi Hatim Abdulal ve belediye başkanıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından gerçekleştiğini ve İsrail ordusunun olayda 3 kişiyi kaçırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

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