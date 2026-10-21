Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ile savaşların diyalogla sona ereceğini belirtti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, savaşların ancak müzakere ve diyalog yoluyla sona erebileceğini, devam etmesinin ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacağını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda Patrik 10. Yuhanna Yazıcı başkanlığındaki Rum Ortodoks Kilisesi Sinodu heyetini kabul etti.

İsrail ile Lübnan arasında nisandan bu yana ABD öncülüğünde yürütülen doğrudan müzakerelere değinen Avn, "Savaşların seyri her zaman tarafların beklentilerinden farklı olur. Savaşlar ancak müzakere ve diyalog yoluyla sona erebilir. Sürmesi ise daha fazla yıkıma, can kaybına ve kan dökülmesine yol açar." ifadelerini kullandı.

Avn, müzakerelerin temel amacının İsrail'in işgal altındaki topraklardan çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması, yerinden edilenlerin geri dönmesi, yeniden imarın sağlanması ve ordunun Lübnan topraklarının tamamına konuşlanması olduğunu kaydetti.

Halk ile devlet arasındaki güveni yeniden tesis etmek istediklerini dile getiren Avn, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İsrail ile müzakereler

Lübnan ve İsrail heyetleri, ABD himayesinde nisanda başlayan doğrudan müzakereler kapsamında siyasi ve askeri düzeyde görüşmeler yürütüyor.

Lübnan yönetimi müzakereleri "kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Müzakere sürecinde İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzaladı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgaline ve saldırılarına devam ediyor.