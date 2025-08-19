Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL'in Güneyde Kalmasını Destekliyor - Son Dakika
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL'in Güneyde Kalmasını Destekliyor

19.08.2025 18:56
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL'in güneyde kalması için uluslararası destek arayışında.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in görev süresinin sona erdirilmesi talebinin ardından, ülkesinin Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) güneyde tutmaya kararlı olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ile Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

Avn, görüşmede, "Lübnan, 1701 sayılı kararın uygulanması için gereken süre boyunca güneyde uluslararası güçlerin kalması ve Lübnan ordusunun uluslararası sınırlara kadar konuşlanmasının tamamlanması konusunda kararlı." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın, UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını sağlamak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle görüşmelere başladığını ve Lübnan'ın UNIFIL'in ülkenin güneyinde kalmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, Lübnan'ın güneyinde güvenlik ve istikrarın korunması ve hükümetin güneyde görev yapan Lübnan askeri sayısını 10 bine çıkarma kararına uygun olarak ordunun konuşlanmasının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, bunun da UNIFIL ile iş birliği gerektirdiğini vurguladı.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki misyonunun sona erdirilmesini resmen talep eden mektup göndermişti.

Bakan Saar, mektupta en başından itibaren Lübnan'ın güneyine geçici olarak görevlendirilmesinin amaçlandığını söylediği UNIFIL'ın "temel misyonu olan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine yerleşmesini engellemede başarısız olduğunu" öne sürmüştü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepede işgali sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

16:20
16:56
