Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İngiltere'ye Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İngiltere'ye Çağrı

05.07.2025 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Avn, İngiltere'den İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi için baskı yapmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İngiltere'den, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki ihlallerine son vermesi ve Lübnan topraklarından çekilmesi için baskı yapmasını talep etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, görüşmede, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Lübnan lehine desteğini sürdürmesini ve Güney Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasını istedi.

Avn, Lübnan ordusunun, Güney Litani bölgesine 10 bin askerle konuşlandığını, burada yalnızca Lübnan ordusu, güvenlik güçleri ve UNIFIL'in bulunacağını, İsrail'in halen işgal altında tuttuğu 5 noktadan ise çekilmediğini belirtti. Söz konusu bölgelerin stratejik değer taşımadığını dile getiren Avn, bu durumun güvenlik ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırdığını vurguladı.

İsrail'in zaman zaman başkent Beyrut'a giden yolları ve güney banliyölerini hedef aldığını, esir tuttuğu Lübnanlıları serbest bırakmadığını ifade eden Avn, "Tüm bunlar devletin otoritesini tam olarak sağlamasını ve kararlarını uygulamasını güçleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, İngiltere'ye, İsrail'e Lübnan topraklarından geri çekilmesi ve 1701 sayılı BMGK kararına tam uyum sağlaması için baskı yapma çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise görüşmede, ülkesinin Lübnan'ın güvenliğine ve istikrarına verdiği desteği yineledi. Lammy, İngiltere'nin bugüne kadar Lübnan ordusuna yönelik altyapı, araç, eğitim ve ekipman desteği için 115 milyon sterlinden fazla kaynak ayırdığını hatırlattı.

Lübnan ve bölge genelinde kalıcı barışın sağlanması için acil adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Lammy, Lübnan ile İsrail arasında yürürlükteki ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasının önemine dikkati çekti.

David Lammy, ateşkes kapsamında, İsrail güçlerinin geri çekilmesi ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin güneyde tam olarak konuşlanması gerektiğini belirtti.

Lammy ayrıca, BMGK'nin 1701 sayılı kararı uyarınca, Lübnan'ın güneyinde istikrarın korunmasına katkı sağlayan UNIFIL'e desteğini yineledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, İngiltere, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İngiltere'ye Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı Sarıyer'de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı
ABD’de sel felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var
Mersin’de iş yerine silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yalova’da tarım işletmesinde yangın 2 itfaiyeci yaralandı Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

22:41
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
22:20
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
21:12
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
18:26
Ömer Çelik’ten Özel’in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten Özel'in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
08:59
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
08:48
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
08:19
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor
Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 00:10:28. #7.11#
SON DAKİKA: Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İngiltere'ye Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.