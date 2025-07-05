Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İngiltere'ye Çağrı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İngiltere'den, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki ihlallerine son vermesi ve Lübnan topraklarından çekilmesi için baskı yapmasını talep etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, görüşmede, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Lübnan lehine desteğini sürdürmesini ve Güney Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasını istedi.

Avn, Lübnan ordusunun, Güney Litani bölgesine 10 bin askerle konuşlandığını, burada yalnızca Lübnan ordusu, güvenlik güçleri ve UNIFIL'in bulunacağını, İsrail'in halen işgal altında tuttuğu 5 noktadan ise çekilmediğini belirtti. Söz konusu bölgelerin stratejik değer taşımadığını dile getiren Avn, bu durumun güvenlik ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırdığını vurguladı.

İsrail'in zaman zaman başkent Beyrut'a giden yolları ve güney banliyölerini hedef aldığını, esir tuttuğu Lübnanlıları serbest bırakmadığını ifade eden Avn, "Tüm bunlar devletin otoritesini tam olarak sağlamasını ve kararlarını uygulamasını güçleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, İngiltere'ye, İsrail'e Lübnan topraklarından geri çekilmesi ve 1701 sayılı BMGK kararına tam uyum sağlaması için baskı yapma çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise görüşmede, ülkesinin Lübnan'ın güvenliğine ve istikrarına verdiği desteği yineledi. Lammy, İngiltere'nin bugüne kadar Lübnan ordusuna yönelik altyapı, araç, eğitim ve ekipman desteği için 115 milyon sterlinden fazla kaynak ayırdığını hatırlattı.

Lübnan ve bölge genelinde kalıcı barışın sağlanması için acil adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Lammy, Lübnan ile İsrail arasında yürürlükteki ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasının önemine dikkati çekti.

David Lammy, ateşkes kapsamında, İsrail güçlerinin geri çekilmesi ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin güneyde tam olarak konuşlanması gerektiğini belirtti.

Lammy ayrıca, BMGK'nin 1701 sayılı kararı uyarınca, Lübnan'ın güneyinde istikrarın korunmasına katkı sağlayan UNIFIL'e desteğini yineledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.