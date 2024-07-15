Lübnan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıfat Reşid el Mikati, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Esra Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenleri, Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşları, Büyükelçilik çalışanları ile diplomatlar katıldı.

Program vesilesiyle bir konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, "15 Temmuz gününün Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmesi bir tesadüf değildir. Devletimiz ve milletimiz için travmatik, acı bir tecrübenin sonucudur. Günümüzden tam 8 yıl önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletinin iradesine karşı menfur bir darbe girişi düzenlenmiş; milletimizin üstün dirayet ve cesareti sayesinde, çok şükür ki saatler içerisinde akamete uğratılmıştır." ifadelerini kullandı.

"Arkasında FETÖ terör örgütünün bulunduğu bu hain teşebbüsün, bu menfur yapının iç yüzünü ve ihanetinin varabileceği boyutları gözler önüne serdiğini" belirten Ulusoy, "Bu öyle bir hain yapıdır ki; Cumhurbaşkanlığı makamımızı, Meclisimizi, istihbarat Teşkilatımızı, Emniyet ve Silahlı Kuvvetlerimizi teslim almayı amaçlamış ve bu amaçla devlet kurumlarını ve halkı bombalamaktan çekinmemiştir." dedi.

Ulusoy, "Vatanımızı, milli birliğimizi ve demokrasimizi muhafaza etmek uğruna, göğüslerini hainlerin kurşunlarına siper edip, hayatlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bugün bir kez daha anıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Ulusoy'un konuşmasının ardından 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Etkinlikte, Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi de gezildi.