Lübnan'da 178 Bin Yerinden Edilmiş Kişi Hala Dönüş Yapamadı

Güncel

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail'in yoğun saldırıları sonrası ateşkes ilan edilen Lübnan'da yerinden edilen 178 bin 817 kişinin hala topraklarına geri dönemediğini bildirdi.

UNOCHA, Lübnan'daki duruma ilişkin yeni raporunu paylaştı.

6-12 Aralık dönemini kapsayan raporda, Lübnan içinde yerinden edilmiş 902 bin 717 kişinin topraklarına geri döndüğü, 178 bin 817 kişinin ise hala topraklarından uzakta yerinden edilmiş durumda olduğu belirtildi.

Raporda, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım itibarıyla 55 bin kişinin Suriye'den Lübnan'a geri döndüğü kaydedildi.