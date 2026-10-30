Lübnan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Lübnan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Lübnan\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta resepsiyon düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'in ev sahipliğindeki resepsiyona, Beyrut'taki Türk kurumlarının temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları, Türk vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyona Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve hükümet adına Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri katıldı.

Lübnanlı bazı bakanların yanı sıra yabancı ülkelerin misyon temsilcileri, Trablusşam Müftüsü Muhammed İmam, eski Başbakan Saad Hariri'nin temsilcisi Ahmed Hariri ve Lübnan ordusunu temsilen Tümgeneral Yusuf Haddad da davetliler arasında yer aldı.

İstiklal Marşı ve Lübnan milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt dışı misyonlarına gönderdiği video mesajı ekranda gösterildi.

Açılışta konuşan Büyükelçi Lütem, Cumhuriyet'in kuruluşunun Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve fedakarlıklarının sonucu olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin Türkiye'nin barış ve istikrara yönelik çabalarına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile Lübnan arasında yüzyıllara dayanan tarihi, kültürel ve insani bağlar bulunduğunu vurgulayan Lütem, Lübnan'ın egemenliği, güvenliği ve istikrarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki üst düzey temasların ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını dile getiren Lütem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ise Ankara'da ağırladığını hatırlattı.

Büyükelçi Lütem, Türkiye'nin İsrail saldırıları ve işgalin sona erdirilmesi konusunda Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

AA muhabirine konuşan Lütem, soydaşlar ve Türk vatandaşlarıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaktan gurur duyduklarını belirterek, resepsiyona gösterilen yoğun ilginin Lübnan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluğun, Türkiye'ye duyulan güven ve sevginin göstergesi olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri'nin onur konuğu olduğu etkinliğe katılan Lübnanlı bakanların sayısının kabinenin neredeyse yarısına karşılık geldiğini aktaran Lütem, bunun iki ülke arasındaki yakın ilişkileri ve Türkiye'ye duyulan güveni yansıttığını ifade etti.

Büyükelçi Lütem, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayandığını ve bu yakınlığı günlük yaşamda gördüklerini kaydetti.

"Türkiye, zor dönemlerde yanımızda oldu"

Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri de AA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü Türk dostlarımızla birlikte kutladığımız güzel bir vesile." dedi.

Türkiye ve Lübnan arasındaki bağların geçmişe dayandığını vurgulayan Mitri, "Türkiye, zor dönemlerde yanımızda oldu. Bu bölgeyi korumak, istikrarını sağlamak ve burada adaleti gerçekleştirmek için güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıLübnanBeyrutGüncelSon Dakika

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