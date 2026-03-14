Lübnan'da 832 Bin Kişi Zorla Yerinden Edildi

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 832 bine dayandığını açıkladı.

Afet Yönetimi tarafından yayımlanan raporda, barınma merkezlerine başvuruların sürdüğü belirtildi.

Raporda, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine şu ana kadar 831 bin 882 kişinin başvurduğu kaydedildi.

Açılan 619 barınma merkezine yaklaşık 132 bin 419 kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a 1928 saldırı düzenlediği bildirildi.

Öte yandan Lübnan hükümetinin kayıt altına aldığı zorla yerinden edilenlerin sayısını açıklamasına rağmen evlerinden çıkmak zorunda kalarak başka yerlere sığınanların da katılmasıyla bu sayının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.