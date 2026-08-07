Lübnan\'da Askeri Tırmanış: BM Raporu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki BM barış gücü, haziran sonunda ABD-İsrail-Lübnan çerçeve anlaşmasının imzalanmasından bu yana İsrail ile Hizbullah arasındaki askeri hareketlilikte en keskin tırmanışın yaşandığını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq perşembe günü yaptığı açıklamada, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) çarşamba günü İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından ateşlenen 113 mühimmat tespit ettiğini, bunun 21 Haziran'dan bu yana gözlemlenen en yüksek günlük sayı olduğunu belirtti. UNIFIL'in aynı dönemde Hizbullah tarafından ateşlenen herhangi bir mühimmat tespit etmediği kaydedildi.

Haq, tırmanışın perşembe günü de sürdüğünü belirterek UNIFIL'in yerel saatle gece yarısından 16.00'ya kadar İsrail ordusu tarafından ateşlenen 120 mühimmat kaydettiğini bildirdi. Bu sayının, çarşamba günü gün boyunca kaydedilen miktarı aşarak 21 Haziran'dan bu yana tek bir günde gözlemlenen en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Sözcü, UNIFIL'in yoğun bir hava hareketliliği de tespit ettiğini aktardı. Buna göre barış gücü askerleri, 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan ve toplam uçuş süresi 131 saati aşan 49 hava sahası ihlali kaydetti, ayrıca El Mansuri'nin kuzeybatısında üç hava saldırısı gerçekleştiğini bildirdi.

Haq, perşembe günü gece yarısı ile 16.00 arasında barış gücü askerlerinin 29 hava sahası ihlali daha tespit ettiğini ve El Mansuri çevresinde en az üç hava saldırısı kaydettiğini söyledi.

UNIFIL ayrıca pazartesi günü İsrail ordusuna ait devriye botlarının Şamandıra Hattı'nı geçerek Lübnan karasularına girdiğini, ardından yeniden güneye döndüğünü bildirdi.