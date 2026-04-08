Lübnan'da Ateşkes İçin Diplomatik Temaslar Yoğunlaşıyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da ateşkesi sağlamak amacıyla siyasi ve diplomatik temasların yoğunlaştırıldığını bildirdi.

Başbakan Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, kendilerine "dayatılan savaşı" ilk günden itibaren sonlandırmaya öncelik verdiklerini belirtti.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese işaret eden Selam, "Lübnan'da ateşkesi sağlamak amacıyla temaslarımızı ve siyasi ile diplomatik çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan adına müzakere yürüten tek tarafın devlet olduğunu vurgulayan Selam, bu sürecin ülkenin egemenliğini ve halkın çıkarlarını koruyacak şekilde anayasal kurumlar aracılığıyla yürütüldüğünü kaydetti.

İsrail ordusu ise Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.