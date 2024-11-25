Lübnan'da Ateşkes İçin İlerleme Kaydedildi

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İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Lübnan'da ateşkese doğru ilerlendiğini ancak ele alınması gereken bazı "sorunlar" olduğunu belirtti.

CNN televizyonuna konuşan Mencer, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında olası ateşkese yönelik müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mencer, Lübnan'da "ateşkese doğru ilerlendiğini" ancak değerlendirilmesi gereken bazı "sorunların" olduğunu ifade etti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan yetkili, Lübnan'da ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme kaydedildiğini" söyledi.

İsrailli yetkili, Lübnan'da ateşkese "her zamankinden daha yakın olunduğunu" dile getirerek, "Sürpriz olmazsa gelecek günlerde bir anlaşma (ateşkes) olabilir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

İsrail basını da Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını "prensipte onayladığını" ancak bazı konuların henüz çözülemediğini yazmıştı.