Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor, 4 binden fazla kişi öldü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bazı ev ve altyapıları tahrip etti; hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Sur kentinin Mansuri ve Mecdel Zun beldeleri arasındaki Meşaa bölgesinin doğu ve dördüncü mahallelerinde bazı ev ve altyapıları havaya uçurduğu belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin söz konusu saldırılarda yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcı maddeler içeren varil kullandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Sur ilçesine bağlı Mansuri beldesine topçu atışı düzenlediği, İsrail askeri araçlarının bölgeye hareket ettiği ve patlayıcılarla dolu variller taşıdığı aktarıldı.

NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı ile D9 tipi buldozerin Mansuri beldesine girdiği kaydedildi.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) da Aziye-Mansuri yoluna 2 ses bombası attığı, bu sabah erken saatlerde İsrail'e ait İHA'ların Sur bölgesi üzerinde uçuş yaptığı bildirildi.

Haberde, Nebatiye'nin Ali et-Tahir Ormanı bölgesine İsrail savaş uçakları tarafından 2 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Hadasa ve Vadi Beraşit beldelerinde de İsrail güçlerinin patlatmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Hasbaya ilçesinde ise İsrail güçlerinin Helta Çiftliği'ne girdiği ve bazı evleri kuşattığı, bazı bölge sakinlerinin evlerinden ayrılmasına izin vermediği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları 2 Mart'tan bu yana devam ediyor. Saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı, 1 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi.

İsrail, ayrıca Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri işgali altında tutuyor.