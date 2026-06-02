Lübnan'da Barış ve Müzakere Vurgusu

02.06.2026 16:07
Cumhurbaşkanı Avn, iç barışın korunması ve müzakerelerin önemine dikkat çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkede iç barış ve istikrarın korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Devletin görevi vatandaşlarına sahip çıkmak ve yaşananlar karşısında hareketsiz kalmamaktır. Müzakereden başka bir seçenek yok." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda serbest meslek odaları başkanlarından oluşan bir heyeti kabul etti.

İç barışın ve istikrarın korunmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Avn, ülkenin varlığını tehdit edebilecek her türlü girişimin yalnızca İsrail'e hizmet edeceğini söyledi.

İç barışın korunmasında Lübnan ordusu ve güvenlik kurumlarının temel rol oynadığını belirten Avn, ekonomik krize rağmen görevlerini yerine getiren bu kurumların büyük fedakarlıklar yaptığını ifade etti.

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğine ve binlerce evin yıkıldığına dikkati çeken Avn, şunları kaydetti:

"Güç savaşmakta değil, ülkenin çıkarları doğrultusunda savaşı müzakere yoluyla sona erdirecek cesaret ve hikmete sahip olmaktadır. Devletin görevi vatandaşlarına sahip çıkmak ve yaşananlar karşısında hareketsiz kalmamaktır. Müzakereden başka bir seçenek yok."

Lübnan ve İsrail heyetleri, ABD arabuluculuğunda Washington'da bugün başlayacak 4. tur müzakere görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek. İki gün sürmesi planlanan görüşmelerde tarafların, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi konusunu ele alması bekleniyor.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

14 ve 15 Mayıs'ta düzenlenen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

