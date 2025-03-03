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- Lübnan'da gaz tankeri patladı: 4 ölü

BEYRUT - Lübnan'ın Akkar kentinde bir akaryakıt istasyonunda gaz tankerinin patlaması sonucu Suriyeli bir kadın ile 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Lübnan'da akaryakıt istasyonunda dün korkunç bir patlama meydana geldi. Akkar kentinde gaz tankerinin patlaması sonucu Suriyeli bir kadın ile 3 çocuğu hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Yetkililer, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını bildirdi. Lübnan Kızılhaç yetkilileri cenazeleri ve yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti.