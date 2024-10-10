Lübnan'da Hava Saldırısında Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi

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BEYRUT, 10 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Salı günü Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 80 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada ülkenin çeşitli vilayetlerinde yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarıyla 8 Ekim 2023'te İsrail-Hizbullah çatışmasının başlamasından bu yana toplam ölü sayısının 2.141'e, yaralı sayısınınsa 10.099'a yükseldiği belirtildi.

Lübnan'ın geçici Başbakanı Necip Mikati, Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurma çabalarını sürdürdüğünü, ancak İsrail'in uzlaşmaz tutumunun ilerlemeyi engellediğini kaydetti.

Mikati Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın Arap ülkeleri ve yabancı ülkeler arasındaki dostları da ateşkes için baskı yapmaya ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını tam olarak uygulaması başta olmak üzere siyasi adımları görüşüyorlar" dedi.