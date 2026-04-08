Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da İnsani Kriz Derinleşiyor

08.04.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNFPA Direktörü Baker, İsrail saldırılarının Lübnan'da yıkıcı etkileri ve insani durumu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Arap Devletleri Bölge Direktörü Laila Baker, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar kapsamında Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırılarının bölge halkı üzerinde "yıkıcı" bir etki bıraktığını belirtti.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısına Lübnan'dan çevrim içi katılan Baker, bölgedeki insani durum hakkında bilgi verdi.

Baker, Lübnan'da ailelerin ve toplumsal istikrarın, İsrail'in ülkeye yönelik bir ayı aşkın süredir devam eden "yıkıcı saldırılarının ardından muazzam bir baskı altında kaldığını" söyledi.

"Karşı karşıya olunan risk, yalnızca insani bir çöküş ihtimali değil; birliğe en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde, parçalanmışlığın yeniden baş göstermesidir." diyen Baker, bölgede kalıcı bir barışa duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

Baker, barışa duyulan ihtiyacın "bugün her zamankinden daha elzem" olduğunu vurgulayarak, "Bu ihtiyaç sadece şiddeti durdurmak için değil, aynı zamanda Lübnan'ın kendini yeniden inşa etmesine, kurumlarını onarmasına ve geleceğe doğru ilerlemesine olanak tanımak içindir." dedi.

Lübnan'da yaşananların "sıradan bir acil durum krizinden ibaret olmadığını" vurgulayan Baker, yerinden edilmiş kadın ve kız çocuklarının "omuzlarında eşi benzeri görülmemiş ve tahammül sınırlarını zorlayan" bir yük taşıdığını kaydetti.

Başkent Beyrut sığınmacı çadırlarıyla dolu

UNFPA Arap Devletleri Bölge Direktörü Laila Baker, Lübnan'da yaşanan insani krizle ilgili gözlemlerini anlatırken, başkent Beyrut'un sokaklarının "yerinden edilmiş ailelerin sığındığı çadırlarla dolu" olduğunu söyledi.

Baker, "Şu an itibarıyla, (Lübnan'da) yerinden edilmiş insan sayısı 1,2 milyonu aşmış durumda. Bu 1,2 milyonluk nüfus, her beş Lübnanlıdan birine tekabül ediyor; yerinden edilenlerin 620 bini ise kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Baker, İsrail saldırıları nedeniyle yeni yaşadığı tehlikeli bir anı şöyle anlattı:

"Bugün görevimizden dönüyorduk ki top atışlarına bizzat tanıklık ettik; konvoyumuzdaki iki araçtan ikincisine bir şarapnel parçası isabet etti. Ancak size o anın ne kadar korkutucu olduğunu kelimelerle tarif edemem. Bu olay, şehir halkının hareket halinde olduğu, şehir merkezinin en kalabalık bölgelerinden birinde, günün ortasında yaşandı."

Lübnan'ın sağlık sisteminin de İsrail ordusu tarafından hedef alındığına değinen Baker, mart ayında ülkedeki sağlık tesisleri, personeli ve ambulanslarına yönelik 90'dan fazla saldırı gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Baker, bu saldırılar nedeniyle ülkede 6 hastanenin kapatıldığı, 16 sağlık tesisinin hasar gördüğü, 52 temel sağlık merkezinin ise artık işlevini yerine getiremediğini belirtti.

UNFPA Bölge Direktörü "Bunlar sadece istatistiklerden ibaret değil. Bunlar uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleri, yaşama, sağlığa ve insan onuruna yönelik doğrudan saldırılardır." dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:30:00. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.