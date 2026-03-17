Lübnan'da İsrail Saldırıları: Sivil Kayıplar Artıyor

17.03.2026 14:15
BM, Lübnan'da İsrail'in hava saldırıları sonucu sivil altyapının yok olduğunu ve çok sayıda can kaybı yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, "(Lübnan'da) İsrail hava saldırıları, yüzlerce evi ve sağlık tesisleri dahil sivil altyapıyı yok etti." dedi.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da başka bir trajik sürecin yaşandığını belirten Al-Kheetan, sivillerin daha fazla acı çektiğini belirtti.

Al-Kheetan, "Lübnan yetkililerine göre, 2 Mart'tan bu yana en az 886 kişi öldü, bunların arasında en az 111 çocuk da bulunuyor. İsrail hava saldırıları yüzlerce evi ve sağlık tesisleri dahil sivil altyapıyı yok etti." dedi.

Hizbullah'ın İsrail'e ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği roket saldırılarının insanları yaraladığını ve sivil altyapıya zarar verdiğini söyleyen Al-Kheetan, "İsrail hava saldırıları yoğun kentsel ortamlarda tüm konut binalarını yerle bir etti ve aynı aileden birçok kişi, kadınlar ve çocuklar dahil genellikle birlikte öldürüldü. Bu tür saldırılar uluslararası insancıl hukuk kapsamında endişe oluşturuyor. " diye konuştu.

Al-Kheetan, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş ve Beyrut sahil şeridi boyunca çadırlarda yaşayan insanların da hedef alındığını kaydederek, ??sivillere veya sivil nesnelere kasten saldırmanın savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

İsrail'in, Lübnan için "tahliye emirlerini" genişlettiğini hatırlatan Al-Kheetan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tahliye emirleri, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasak olan zorla yerinden etme anlamına gelebilir. Çok sayıda yerinden edilmiş insan da evlerini kaybetti ve kalacak güvenli bir yerleri kalmadı. Tüm aileler, son fırtınalar gibi sert hava koşullarına maruz kalarak sokaklarda derme çatma çadırlarda uyuyor. Diğerleri ise aşırı kalabalığın dayanılmaz bir noktaya ulaştığı geçici veya ev sahibi topluluklarda kalıyor."

Al-Kheetan, Lübnan'daki kiralık konut piyasasında yerinden edilmiş insanlara yönelik ayrımcılığa dair raporlar aldıklarını belirtti.

"İsrailli yetkililerin Gazze'de uygulanan yıkımın aynısını Lübnan'a da uygulayacakları yönündeki tehditleri tamamen kabul edilemez." diyen Al-Kheetan, bu tür söylemlerin, İsrail ordusunun ek kuvvetler konuşlandıracağı ve kara harekatını genişleteceği açıklamasıyla birleşince Lübnan halkı arasında derin bir korku ve endişe oluşturduğuna değindi."

Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, çatışmaların derhal sona erdirilmesine ve uluslararası topluma yönelik Lübnan'daki insani yardım çalışmalarını destekleme çağrılarını da hatırlattı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Saldırıları: Sivil Kayıplar Artıyor
