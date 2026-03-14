Lübnan'da İsrail Saldırıları ve BM Görüşmeleri
Lübnan'da İsrail Saldırıları ve BM Görüşmeleri

14.03.2026 16:36
Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, BM Genel Sekreteri Guterres ile saldırılar ve durumu görüştü.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve bir dizi BM yetkilisi ile İsrail'in hava ve kara saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumu ele aldı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Heykel'in Beyrut'un kuzeyindeki Yerze bölgesindeki ofisinde BM Genel Sekreteri ve beraberindeki heyeti kabul ettiği aktarıldı.

Görüşmede Lübnan'daki ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması, ateşkese uyulması ve Lübnan ordusunun silahları tekelinde toplama yönündeki planının uygulanması gerekliliği ele alındı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, Guterres'in çabalarını takdir etti ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) üslendiği rol ile Lübnan ordusu arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeye BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ve UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara da katıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
